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Пытался изнасиловать несовершеннолетнюю дочь друга – в Алматы вынесен приговор

Приговор пытавшемуся изнасиловать девочку Фото: Zakon.kz
37-летнего мужчину в Алматы приговорили к 15 годам лишения свободы за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю дочь своего друга, сообщает Zakon.kz.

Мужчина, поссорившись с родными, пришел ночевать в дом своего друга. После того, как все заснули, гость увидел в комнате 11-летнюю дочь друга и попытался ее изнасиловать. Девочка закричала. На ее крики о помощи примчались отец и дядя. Они вызвали полицию, что позволило задержать подозреваемого на месте преступления.

В последующем он был заключен под стражу и этапирован в следственный изолятор. Для установления всех обстоятельств совершенного правонарушения была проведена судебно-медицинская экспертиза, выводы которой в совокупности с показаниями потерпевшей, свидетелей и признательными показаниями подозреваемого – гражданина М., позволили предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 24, ч. 3, 120, ч. 4 УК РК «Покушение на изнасилование». Пресс-служба МВД РК

Собранные следователем УП Алатауского района доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения. Приговором Алатауского районного суда виновному – гражданину М. назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Константин Вноровский
Алматы
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