В Актобе планируют использовать отходы в качестве сырья для производства

30 июля в акимате Актюбинской области состоялась встреча акима области Ондасына Уразалина с главным исполнительным директором WABIO Technologie GmbH Рафаэлем Флитцем и генеральным директором Braun Industrial Trading GmbH Ёсифом Брауном, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи руководители иностранных предприятий представили проект строительства в Актобе завода по переработке отходов. Завод, соответствующий высоким экологическим стандартам, позволит производить из промышленных, коммунальных и хозяйственных отходов электроэнергию, газ и удобрения для сельского хозяйства.

Стороны выразили высокую заинтересованность и договорились о дальнейшем планировании реализации проекта. Аким области подчеркнул, что высокотехнологичное производство будет иметь огромное значение в улучшении экологической ситуации в Актобе. Не исключено, что завод построят в рамках государственно-частного партнерства.