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В Актобе планируют использовать отходы в качестве сырья для производства

В Актобе планируют использовать отходы в качестве сырья для производства Фото: пресс-служба акимата Актобе
30 июля в акимате Актюбинской области состоялась встреча акима области Ондасына Уразалина с главным исполнительным директором WABIO Technologie GmbH Рафаэлем Флитцем и генеральным директором Braun Industrial Trading GmbH Ёсифом Брауном, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи руководители иностранных предприятий представили проект строительства в Актобе завода по переработке отходов. Завод, соответствующий высоким экологическим стандартам, позволит производить из промышленных, коммунальных и хозяйственных отходов электроэнергию, газ и удобрения для сельского хозяйства.

Стороны выразили высокую заинтересованность и договорились о дальнейшем планировании реализации проекта. Аким области подчеркнул, что высокотехнологичное производство будет иметь огромное значение в улучшении экологической ситуации в Актобе. Не исключено, что завод построят в рамках государственно-частного партнерства.

Компания Braun Industrial Trading GmbH (Германия) имеет более чем 30-летний опыт в реализации совместных проектов в сфере традиционной и альтернативной энергетики. В партнерстве с компанией WABIO® (Германия) были спроектированы и построены заводы по переработке бытовых отходов для стран Европейского союза, Азии и Китая, в состав которых входят биогазовые электростанции для переработки органических отходов.

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Константин Вноровский
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