В Актобе планируют использовать отходы в качестве сырья для производства
В ходе встречи руководители иностранных предприятий представили проект строительства в Актобе завода по переработке отходов. Завод, соответствующий высоким экологическим стандартам, позволит производить из промышленных, коммунальных и хозяйственных отходов электроэнергию, газ и удобрения для сельского хозяйства.
Стороны выразили высокую заинтересованность и договорились о дальнейшем планировании реализации проекта. Аким области подчеркнул, что высокотехнологичное производство будет иметь огромное значение в улучшении экологической ситуации в Актобе. Не исключено, что завод построят в рамках государственно-частного партнерства.
Компания Braun Industrial Trading GmbH (Германия) имеет более чем 30-летний опыт в реализации совместных проектов в сфере традиционной и альтернативной энергетики. В партнерстве с компанией WABIO® (Германия) были спроектированы и построены заводы по переработке бытовых отходов для стран Европейского союза, Азии и Китая, в состав которых входят биогазовые электростанции для переработки органических отходов.