Казахстанские юниоры победили экс-чемпионов мира по теннису

Казахстанские теннисисты одолели сильную команду Аргентины. Групповой этап Чемпионата мира среди юниоров до 14 лет (2022 ITF World Junior Tennis Finals) проходит в Простееве (Чехия), сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана передает, что перед игрой капитан сборной Казахстана Сергей Квак сделал рискованный, но в то же время блестящий ход, выпустив на игру против Бенджамина Челия Даниэля Тазабекова (третий номер сборной).

Ранее Бенджамин в матче против чемпионов мира 2021 года из Италии принес два важных очка – сначала в одиночке, а затем в паре. Но в противостоянии с Даниэлем аргентинец толком ничего не смог показать, казахстанец полностью доминировал на корте: в конце второй партии Тазабеков окончательно приноровился к игре Челия и одержал уверенную победу 7:5, 6:2.

Следующим на корт вышел Зангар Нурланулы против лидера сборной Аргентины Данте Пагани. В первой партии Зангар разгромил оппонента со счетом 6:2, второй сет остался за Данте – 6:1. В третьей партии удача была на стороне аргентинца – 6:1.

Судьба поединка решилась в парной игре – Дамир Жалгасбай с Даниэлем Тазабековым были сильнее Данте Пагани и Бенджамина Челия – 6:1, 6:4.

Чтобы обеспечить себе место в четвертьфинале, казахстанцам 3 августа нужно обыгрывать сборную Италии.

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