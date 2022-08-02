Врачи рассказали о состоянии конвоиров, на которых напал заключенный

Медики борются за жизнь трех конвоиров, на которых в таразской тюрьме особого режима напал заключенный, сообщает Zakon.kz.

У двоих ранение в грудь. Они в тяжелом состоянии, передает КТК.

Доставлены три пациента. Один доставлен своим транспортом в областную больницу, где произведена операция брюшной полости с повреждением тонкой кишки. Одному с тремя ножевыми ранениями грудной клетки сзади, проникающими без повреждения, произведено ПХО раны. Третьему пациенту произведена торакотомия справа, где повреждено правое легкое. Замглавврача по хирургической работе многопрофильной больницы Тараза Сакен Жумашев

Инцидент произошел в учреждении ЖД-158/7 Департамента УИС по Жамбылской области во время утренней проверки. В руках у 34-летнего зэка каким-то образом оказался нож. Вначале он ударил пятисантиметровым лезвием начальника отряда в живот. Затем трижды ударил ножом оперуполномоченного, который пытался остановить нападавшего. Затем заключенный ударил спешившего на помощь начальника режимного отдела.

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Заключенный был осужден за разбой и хулиганство на 14 лет. Теперь за нападение на сотрудников тюрьмы к его сроку может добавиться еще 20.