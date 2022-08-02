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Ситуация в Украине: G7 сократит зависимость от российской энергетики, санкции против Алины Кабаевой

Ситуация в Украине 2 августа Фото: Instagram/g7
Верховный суд РФ признал украинский полк «Азов» террористической организацией. США вводит визовые ограничения в отношении 893 официальных лиц РФ, сообщает Zakon.kz.

  • Страны «большой семерки» намерены сокращать зависимость от российской ядерной энергетики, говорится в совместном заявлении стран G7.

  • Канада расширила список санкций против РФ. Добавила в него более 40 физических и 17 юридических лиц. Среди них – российские военнослужащие, которых Минобороны Украины ранее обвинило в якобы причастности к событиям в Буче.

  • США вводит визовые ограничения в отношении 893 официальных лиц РФ.

  • США расширили антироссийские санкции. В список вошли 13 физлиц, в том числе экс-спортсменка Алина Кабаева, а также более 30 юрлиц и два судна. Под санкции также попал технопарк «Сколково».

  • Верховный суд РФ признал украинский полк «Азов» террористической организацией.

  • В Минобороны РФ заявили, что удары ВСУ по гражданским объектам были одобрены США.

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