Ситуация в Украине: G7 сократит зависимость от российской энергетики, санкции против Алины Кабаевой

Страны «большой семерки» намерены сокращать зависимость от российской ядерной энергетики, говорится в совместном заявлении стран G7.

Канада расширила список санкций против РФ. Добавила в него более 40 физических и 17 юридических лиц. Среди них – российские военнослужащие, которых Минобороны Украины ранее обвинило в якобы причастности к событиям в Буче.

США вводит визовые ограничения в отношении 893 официальных лиц РФ.

США расширили антироссийские санкции. В список вошли 13 физлиц, в том числе экс-спортсменка Алина Кабаева, а также более 30 юрлиц и два судна. Под санкции также попал технопарк «Сколково».

Верховный суд РФ признал украинский полк «Азов» террористической организацией.