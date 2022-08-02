Назначен новый начальник ДП Кызылординской области

2 августа в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах внутренних дел, собрался актив Кызылординской области, передает пресс-служба МВД РК.

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев представил Мухтара Кожабаева, назначенного начальником Департамента полиции Кызылординской области.

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Мухтар Кожабаев родился 17 августа 1968 года.

Трудовую деятельность начал в 1987 году в рядах Вооруженных сил.

В 1992 году стал инспектором дорожно-патрульной полиции отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД.

В 2009 году был назначен заместителем начальника Управления внутренних дел города Шымкента.

С 2009 по 2015 годы работал начальником управления тылового обеспечения Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.