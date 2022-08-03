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Павлодарский НХЗ обвиняют в завышении цены за переработку нефти

Обвиняют в завышении цены за переработку нефти Фото: Instagram/pnhz.kz
Павлодарский нефтехимический завод обвиняют в нарушении антимонопольного закона, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по защите конкуренции подсчитали, что нефтеперерабатывающее предприятие получило незаконный доход на двадцать два миллиарда тенге, передает Первый канал «Евразия».

Вместо девятнадцати – двадцать три тысячи тенге за тонну.

Результаты проверки рассматривает административный суд. Помимо возврата монопольного дохода, завод могут оштрафовать на шесть миллиардов – это пять процентов от незаконно полученной прибыли.

Департаменте по защите конкуренции обозначили круг пострадавших от возможного злоупотребления монопольным положением ПНХЗ.

В первую очередь, наверное, давальцы нефти, которым была завышена, получается, работа по переработке сырой нефти. Ну, и плюс оно наложило же на конечную цену: бензин, газ, дизельное топливо и другие сопутствующие материалы. В общей сложности, при положительном решении административного дела, то с ПНХЗ должно быть взыскано около 28 млрд тенге. Руководитель департамента агентства по защите и развитию конкуренции Бейбут Молдабеков

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