Павлодарский НХЗ обвиняют в завышении цены за переработку нефти

Павлодарский нефтехимический завод обвиняют в нарушении антимонопольного закона, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по защите конкуренции подсчитали, что нефтеперерабатывающее предприятие получило незаконный доход на двадцать два миллиарда тенге, передает Первый канал «Евразия».

Вместо девятнадцати – двадцать три тысячи тенге за тонну.

Результаты проверки рассматривает административный суд. Помимо возврата монопольного дохода, завод могут оштрафовать на шесть миллиардов – это пять процентов от незаконно полученной прибыли.

Департаменте по защите конкуренции обозначили круг пострадавших от возможного злоупотребления монопольным положением ПНХЗ.