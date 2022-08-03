Третий автопробег KiaGO в Восточном Казахстане

28-29 июля состоялся третий автопробег из серии KiaGO: Открывая Казахстан! Группа блогеров и журналистов по-новому открыла для себя красоты и достопримечательности Восточно-Казахстанской области, проехав на автомобилях Kia по одной из самых красивых дорог нашей страны.

Фото: Allur Motor Qazaqstan

Во многих странах есть дороги, по которым обязан проехать любой уважающий себя автомобилист. В Казахстане одной из таких дорог является трасса в Восточно-Казахстанской области, по которой участники пробега проехали 1100 километров за два дня. Этот живописнейший путь пролегает через Осиновский перевал, Катон-Карагайский заповедник, Берельские курганы и Бухтарминское водохранилище.

Фото: Allur Motor Qazaqstan

Цель автопробега, организованного официальным дистрибьютором Kia в РК, компанией Allur Motor Qazaqstan в составе автомобильной компании Allur, – развитие автотуризма в республике, популяризация туристических мест и повышение культуры внутреннего туризма. Чтобы все большее число казахстанцев могли взглянуть на неповторимую красоту своей страны с непривычных ракурсов, не забывая о бережном отношении к природе.

Фото: Allur Motor Qazaqstan

Маршрут пробега со стартом и финишем в Усть-Каменогорске включал различные дорожные покрытия – от хорошего до разбитого асфальта и грунтовок, чтобы участники могли полноценно испытать автомобили Kia, прочувствовав характер каждой модели. Колонна из шести автомобилей включала кроссоверы Sportage нового поколения, а также модели K5, Seltos и Sorento, в очередной раз доказав, что для автотуризма в Казахстане совсем не обязательно иметь внедорожник.

Фото: Allur Motor Qazaqstan

Фото: Allur Motor Qazaqstan

Во время автопробега новый Kia Sportage привлекал внимание окружающих ярким и футуристичным обликом, а водителей и пассажиров порадовал комфортом, богатым оснащением, высокой вместимостью и завидным для кроссовера уровнем проходимости. В пробеге участвовали версии с двигателем 2.5, 8-скоростным «автоматом» и полным приводом. Также в Казахстане доступны модификации с мотором 2.0 (150 л.с.) и 6-ступенчатой АКП, с передним или полным приводом.

Фото: Allur Motor Qazaqstan

Как отметили организаторы автопробега, такие поездки помогают делать открытия, совершать прорывы и просто наслаждаться природой, отдыхая от городской суеты. Это и есть то самое движение, которое вдохновляет, – Movement that inspires.