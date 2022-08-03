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Игорь Косолапов вышел в финал Чемпионата мира по легкой атлетике

спортсмен Фото: olympic.kz
В Колумбии, в городе Кали, завершился соревновательный день Чемпионата мира по легкой атлетике U20. В финальную часть соревнований пробился казахстанец Игорь Косолапов, передает Zakon.kz.

Игорь Косолапов представляет страну в прыжках в высоту. В отборочном раунде спортсмен прыгнул на 2,08 метра. Этого результата хватило, чтобы войти в число 12-ти финалистов.

Финал состоится 5 августа.

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