1300 казахстанцев вложили в финпирамиду Innova Gold – организатора арестовали в Алматы

Деятельность очередной финансовой пирамиды Innova Gold пресечена Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы, передает Zakon.kz.

Общее количество вкладчиков составляет более 1300 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что в отношении организатора санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком до двух месяцев.