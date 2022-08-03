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Нарушение ПДД самокатчиком попало на видео – ему грозит штраф

Нарушение ПДД самокатчиком попало на видео Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане полицейские задержали электросамокатчика, нарушавшего ПДД, сообщает Zakon.kz.
На пересечении улиц Достык и Туркестан молодой человек передвигался по пешеходному переходу на электросамокате. Установлено, что это не первое аналогичное нарушение ПДД и ранее астанчанин был привлечен к административной ответственности по статье 615 КРКобАП. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В отношении электросамокатчика возбуждено административное производство и направлено для рассмотрения в суд.

За нарушение ПДД, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, ему грозит штраф в размере 10 МРП. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Согласно правилам ПДД на самокатах можно передвигаться только по тротуарам и велодорожкам, а при переходе проезжей части нужно вести электросамокат рядом.

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