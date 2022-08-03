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По дороге на Иссык-Куль погибли два казахстанца

ДТП казахстанцы Иссык-Куль Фото: freepik
Смертельная авария произошла между селами Чырпыкты и Тору-Айгыр в Иссык-Кульской области. Жертвами ДТП стали граждане Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным Sputnik-Кыргызстан, трагедия произошла 2 августа.

Как отмечено в сообщении ГУОБДД, у погибших были родственники в Кара-Балте: они на трех машинах поехали отдыхать на Иссык-Куль.

У автомобиля Opel лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, и машина, по словам очевидцев, перевернулась, вылетев за обочину. В ней было семь человек, – говорится в публикации.

Также в ведомстве добавили, что назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.

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