По дороге на Иссык-Куль погибли два казахстанца

Смертельная авария произошла между селами Чырпыкты и Тору-Айгыр в Иссык-Кульской области. Жертвами ДТП стали граждане Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным Sputnik-Кыргызстан, трагедия произошла 2 августа.

Как отмечено в сообщении ГУОБДД, у погибших были родственники в Кара-Балте: они на трех машинах поехали отдыхать на Иссык-Куль.

У автомобиля Opel лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, и машина, по словам очевидцев, перевернулась, вылетев за обочину. В ней было семь человек, – говорится в публикации.

Также в ведомстве добавили, что назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.