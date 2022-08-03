В Казахстане определили почти 400 редких и находящихся под угрозой исчезновения растений

Фото: wikimedia

Комитет лесного и животного мира разработал Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, сообщает Zakon.kz.

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