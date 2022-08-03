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В Казахстане определили почти 400 редких и находящихся под угрозой исчезновения растений

Перечень редких видов растений в Казахстане Фото: wikimedia
Комитет лесного и животного мира разработал Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли 387 видов растений. В том числе:

  • камыш казахстанский;

  • несколько видов ковыля;

  • ландыш майский;

  • лук мелкосетчатый. Черемша, гусиный лук Попова, еще несколько видов лука;

  • тюльпан Регеля, Шренка, Островского, Колпаковского, Королькова, Кауфмановский, Грейга, Борщова, Альберта, Зинаиды и ряд других видов;

  • шафран Королькова;

  • касатик Альберта, Людвига, тигровый;

  • полынь цитварная;

  • пижма скальная, улытауская;

  • василек Культиасова, Талиева, туркестанский, шерстиногий;

  • наголоватка алматинская, Федченко, головоногая, мугоджарская, превосходная;

  • мордовник казахский, зайсанский, равновысокий;

  • шлемник каратауский, лодочковый, и др.;

  • ясень согдийский;

  • жимолость илийская, каратауская;

  • виноград дикий;

  • люцерна тяньшанская;

  • водяной орех;

  • абрикос обыкновенный;

  • яблоня Сиверса, Недзвецкого;

  • рябина персидская;

  • шиповник Павлова;

  • смородина Янчевского;

  • родиола розовая;

  • береза Ярмоленковская; таласская, киргизская;

  • дуб обыкновенный;

  • ольха клейкая;

  • мак тоненький;

  • пион Марьин-корень, степной;

  • барбарис илийский, каркаралинский;

  • лотос орехоносный, кувшинка белая.

Перечень составлен на трех языках: казахском, русском и латинском.

Также подготовлены Перечни лекарственных средств, эндемичных и реликтовых растений.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 16 августа.

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