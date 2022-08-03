В Казахстане определили почти 400 редких и находящихся под угрозой исчезновения растений
В перечень вошли 387 видов растений. В том числе:
камыш казахстанский;
несколько видов ковыля;
ландыш майский;
лук мелкосетчатый. Черемша, гусиный лук Попова, еще несколько видов лука;
тюльпан Регеля, Шренка, Островского, Колпаковского, Королькова, Кауфмановский, Грейга, Борщова, Альберта, Зинаиды и ряд других видов;
шафран Королькова;
касатик Альберта, Людвига, тигровый;
полынь цитварная;
пижма скальная, улытауская;
василек Культиасова, Талиева, туркестанский, шерстиногий;
наголоватка алматинская, Федченко, головоногая, мугоджарская, превосходная;
мордовник казахский, зайсанский, равновысокий;
шлемник каратауский, лодочковый, и др.;
ясень согдийский;
жимолость илийская, каратауская;
виноград дикий;
люцерна тяньшанская;
водяной орех;
абрикос обыкновенный;
яблоня Сиверса, Недзвецкого;
рябина персидская;
шиповник Павлова;
смородина Янчевского;
родиола розовая;
береза Ярмоленковская; таласская, киргизская;
дуб обыкновенный;
ольха клейкая;
мак тоненький;
пион Марьин-корень, степной;
барбарис илийский, каркаралинский;
лотос орехоносный, кувшинка белая.
Перечень составлен на трех языках: казахском, русском и латинском.
Также подготовлены Перечни лекарственных средств, эндемичных и реликтовых растений.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 16 августа.