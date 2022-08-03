Работник СТО таксовал на угнанном авто и избил пассажира в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане работник СТО, занимаясь частным извозом на автомашине клиента, избил пассажира, сообщает Zakon.kz.
В ходе расследования установлено, что работник СТО на автомашине клиента решил потаксовать. Угнав с СТО машину Hyundai Elantra, он по дороге посадил голосующего пассажира. Между водителем и попутчиком завязалось короткое знакомство, которое они решили отметить бутылкой спиртного. В ходе распития между водителем и пассажиром возникла словесная перепалка, закончившаяся избиением. Пресс-служба ДП Нур-Султана
В результате драки пассажира с травмами доставили в больницу.
Работник СТО был задержан, автомашина возвращена владельцу.
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