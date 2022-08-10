Казахстан мог лишиться спортсменов в танцах на льду в фигурном катании

Байсангур Датиев и Гаухар Наурызова, представляющие Казахстан в фигурном катании в танцах на льду, прокомментировали недавню ситуацию, связанную с их громким заявлением, передает Zakon.kz.

Уже 6 лет Казахстан в соревнованиях фигуристов в танцах на льду представляет интернациональная пара – спортсменка из Актау казахстанка Гаухар Наурызова и россиянин Байсангур Датиев. Недавно они выступили с громким заявлением.

Нам приходится работать, чтобы оплатить тренировки, но мы хотим кататься и развивать наш вид спорта. Мы недавно перешли на взрослый уровень, отобрались на Чемпионат мира-2022 (куда, кроме нас, смог попасть только одиночник Михаил Шайдоров) и выступили там. Сейчас начался олимпийский цикл перед Играми-2026, и поэтому мы считаем, что для развития нашей пары и всей этой дисциплины нужна поддержка со стороны федерации и Министерства спорта. Но нынешняя федерация не хочет даже попытаться помочь нам. Фигуристка из Казахстана Гаухар Наурызова

В мире существует практика, что в танцах на льду и парном катании пары могут быть интернациональными. То есть у партнеров может быть разное гражданство, но выступают они как пара за страну одного из участников дуэта. Однако в Казахстане такую практику признавать отказываются. Не помогло даже участие пары Датиев – Наурызова на Спартакиаде РК в 2021 году в Алматы – спортсмены не были награждены ни медалью, ни грамотой, так как участвовали вне конкурса ввиду отсутствия гражданства у одного из участников и участия всего лишь одной танцевальной пары.

Поэтому до настоящего момента спортсмены были вынуждены выступать на соревнованиях за свой счет.

Фото: Instagram/nauryzova.gaukhar

Согласно Правилам формирования национальных и штатных сборных команд, списки национальной сборной команды утверждаются уполномоченным органом ежегодно до 1 июня, а до утверждения федерацией было направлено письмо в Министерство культуры и спорта РК об исключении из списочного состава Наурызовой и Датиева ввиду отсутствия гражданства РК у Датиева.

Аккредитованные республиканские и (или) региональные спортивные федерации проводят отбор кандидатов в состав национальных сборных команд РК по видам спорта по результатам выступлений на главных республиканских спортивных соревнованиях предшествующего года по видам спорта. Таким образом, выступление спортсменов, не имеющих гражданства Республики Казахстан, в чемпионатах страны не представляется возможным. Соответственно, для зачисления в состав национальной сборной команды РК по фигурному катанию в дисциплине танцы на льду необходимо выступление пары, состоящей из двух спортсменов с действующим гражданством Республики Казахстан. В случае с Наурызовой и Датиевым данное требование не соблюдается. Национальная федерация конькобежцев РК

Байсангур Датиев отмечает, что давно готов отказаться от гражданства России, но пока в Казахстане ему отказывают в получении гражданства.

С 2017 года самостоятельно, поэтапно, как все, я старался получить гражданство Казахстана, но все безуспешно, хотя я готов принять гражданство. Байсангур Датиев

Национальная федерация конькобежцев РК назвала причины, по которым российский фигурист сталкивается с проблемами получения казахстанского паспорта.

Уполномоченным органом было направлено ходатайство о продлении вида на жительство Датиева, однако Министерством внутренних дел РК было отказано ввиду имеющегося нарушения миграционного законодательства Республики Казахстан согласно подпункту 13 статьи 49 Закона РК «О миграции населения», что в свою очередь является неуважением национального законодательства нашей страны. Таким образом, утверждения Датиева об отсутствии поддержки по получению гражданства РК необоснованны. При этом отмечаем, что все требования законодательства в сфере миграции едины для всех желающих получить гражданство нашей страны. Национальная федерация конькобежцев РК

Обеспечение подготовки из средств государственного бюджета (заработные платы, выезды, призовые выплаты, обеспечение спортивным инвентарем и т.д.) молодежных и национальных сборных команд Республики Казахстан обеспечивается по линии Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта и Дирекцией развития спорта Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. А в национальную сборную пару принять не могут из-за проблем с получением гражданства Казахстана у Байсангура Датиева. Национальная федерация конькобежцев РК во всей этой ситуации дала лишь один совет спортсменам.

Одна из главных конституционных норм гласит, что каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинства других лиц. Авторы обращения имеют право обратиться в суд, так как судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие на основе Конституции, законов, иных нормативно-правовых актов, международных договоров. Национальная федерация конькобежцев РК

Сегодня фигуристы признались, что все вопросы и конфликты, затронутые в обращении были конструктивно рассмотрены Федерацией конькобежцев Казахстана и на сегодня у спортсменов нет никаких претензий и вопросов.

Мы понимаем что федерация действует в рамках законодательств и правил ISU. И мы готовы вместе с федерацией к совместному сотрудничеству для развития фигурного катания в Казахстане. Возможно, мы не до конца проинформированы о трактование различных норм в законодательстве о спорте. Надеюсь эти не точности будут исправлены в единообразное понимание! В то же время, учитывая наши ранние результаты и огромное желание поднимать флаг нашей страны на международных соревнованиях, а так же желая завоевать лицензию на участие в следующих Олимпийских играх, федерация направила ходатайство перед Министерством культуры и спорта. А за ними уже окончательное решение о зачислении меня в Национальную сборную. Гаухар Наурызова

Гаухар Наурызова пообещала, что вместе с Байсангуром, совместно с тренерами и Федерацией будет делать все для развития спорта в Казахстане.

Приложим все усилия для достойного представления Казахстана в танцах на льду. Байсангур Датиев и Гаухар Наурызова

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