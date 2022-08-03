Служба в резерве и свое оружие: какие цели поставил Казахстан в военной сфере

Подробностями национального проекта «Безопасная страна», ориентированного на достижение индикаторов Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы, поделились с Zakon.kz в Министерстве обороны.

Национальный проект «Безопасная страна» ориентирован на достижение индикаторов Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы.

В Минобороны Казахстана рассказали, что национальный проект включает в себя несколько направлений развития Вооруженных сил, органов внутренних дел, государственной системы гражданской защиты, условий прохождения службы военнослужащих Пограничной службы.

В числе мер, которые будут реализованы до 2025 года, отмечены:

организация отечественного производства некоторых видов вооружения и военной техники, строительство новых объектов хранения боеприпасов, цифровизация системы военного управления и внедрение службы в резерве;

принятие комплекса мер по защите населения и территорий от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также повышения готовности к проведению превентивных, аварийно-спасательных и неотложных работ;

строительство новых объектов для военнослужащих Пограничной службы;

недопущение осложнения оперативной обстановки и обеспечение должного правопорядка и общественной безопасности в стране.

Реализация вышеуказанных мероприятий обеспечивает всестороннее межведомственное взаимодействие, направленное на решение в установленные сроки отдельных критически важных задач по укреплению системы национальной безопасности. Пресс-служба МО РК

Один из важных и ожидаемых результатов нацпроекта – это технологическая модернизация за счет создания и производства на отечественных предприятиях новых образцов вооружения и техники, что обеспечит государственными заказами ряд отечественных предприятий.

Также реализация предусмотренных мер в рамках нацпроекта обеспечит безопасность населения, проживающего вблизи объектов хранения боеприпасов.

Кроме того, нацпроект предусматривает социально-экономический эффект за счет создания рабочих мест и поступлений в бюджет страны в виде налогов.