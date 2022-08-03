Как в казахстанской армии борются с коррупцией

Искоренение коррупции в Вооруженных силах является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства обороны, и, как показывает статистика, за последние годы в Вооруженных силах отмечается снижение количества коррупционных преступлений, передает Zakon.kz.

Министерство обороны РК в ответе на официальный запрос сообщило, что в настоящее время основной акцент в работе по противодействию коррупции в Вооруженных силах сделан на принятие таких превентивных мер, как антикоррупционный мониторинг, анализ коррупционных рисков, соблюдение антикоррупционных стандартов и формирование антикоррупционной культуры.

Мы достигли в этом определенных успехов. Стали применять глубокий анализ причин коррупции, некоторые методы работы больше направлены на упреждение и профилактику. При необходимости перемещать военнослужащих с тех должностей, где есть коррупционные риски, на другие должности, которые менее связаны с ними. Доработали Кодекс этики военнослужащего. Кроме этого, при назначении на должности, которые связаны с коррупционными рисками, проводятся полиграфологические исследования. Министерство обороны РК

Сегодня в структуре Главного управления военной полиции функционирует Управление по противодействию коррупции, ведущее аналитическую работу по установлению предпосылок коррупции и выработке предложений по их устранению. С октября 2018 года проводятся исследования на полиграфе для лиц, назначаемых на должности с высоким риском совершения коррупционных правонарушений, перечень которых в 2020 и 2021 годах расширен.

В целях минимизации коррупции в системе госзакупок централизован закуп 311 видов товаров работ и услуг, приобретаемых для нужд Вооруженных сил, в том числе в сферах организации питания, тылового, материально-технического обеспечения, капитального строительства и так далее. Министерство обороны РК

В феврале текущего года в соответствии с Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы разработан и утвержден План мероприятий Министерства обороны по ее реализации, в котором определен ряд превентивных мер в борьбе с противодействием коррупции в Вооруженных силах.

По инициативе Министерства обороны внесены изменения и дополнения в Правила осуществления госзакупок с применением особого порядка, урегулировавшие порядок формирования и утверждения списка потенциальных поставщиков, а также оптимизировавшие процедуру госзакупок при приобретении услуг по организации питания личного состава.

Принятые меры по увеличению минимального возраста призывников для обучения на возмездной основе в военно-технических школах Минобороны с 22 до 24 лет снизили повышенный спрос граждан на данный вид прохождения военной подготовки, а оптимизация и автоматизация процессов оказания государственных услуг в рамках «Цифровой армии» позволили сократить уровень коррупции в местных органах военного управления. Министерство обороны РК

Отсрочка от армии

В Минобороны признали, что ранее имелись традиционно две наиболее коррупциогенные и «скрытые» услуги военкоматов – это предоставление отсрочки от призыва и освобождение от призыва. Они включены в Реестр государственных услуг и с ноября 2020 года оказываются через портал электронного правительства.

Осуществлена интеграция с информационными системами государственных органов, благодаря которой исключена контрольная функция местных органов военного управления за соблюдением воинского учета военнообязанных и призывников организациями, предприятиями и субъектами бизнеса (интеграция ИШ АСМР МО РК и ИС МТСЗН). Если ранее юридические лица в «ручном режиме» предоставляли информацию о трудоустроенных призывниках при предусмотренной административной ответственности за ее непредставление в срок, то сейчас местные органы военного управления самостоятельно получают необходимые сведения. Министерство обороны РК

На воинскую службу по контракту отныне не принимаются лица, уволенные по отрицательным мотивам с государственной или воинской службы, из специальных и правоохранительных органов (ранее принимались по истечении трех лет с момента увольнения).

Внесены изменения в Устав внутренней службы, обязывающие должностных лиц принимать антикоррупционные меры и обеспечивать исполнение требований антикоррупционного законодательства.

В рамках Меморандума о сотрудничестве между Минобороны и Агентством по противодействию коррупции активизирована совместная работа по обмену информацией, формированию антикоррупционной культуры военнослужащих и анализу коррупционных рисков.

Министерство обороны возродило такой важный механизм, как «офицерское собрание» как дополнительный общественный институт воспитания и эффективный инструмент воздействия на морально-нравственные основы взаимоотношений военнослужащих.

Для всех категорий военнослужащих министерство разработало и внедрило учебные модули и ситуативные кейсы. Эта комплексная учебная платформа направлена на повышение общей и правовой культуры военнослужащих. На занятиях они подробно разбирают различные ситуации, последствия неправомерных действий и дают соответствующие рекомендации.