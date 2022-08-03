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Дефицита бензина в Казахстане нет – Акчулаков

Дефицита бензина в Казахстане нет – Акчулаков Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков прокомментировал ранее рассылаемые сообщения о «дефиците» бензина в Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.
В стране дефицита бензина нет. Заправочные станции у нас исходят из того, сколько машин заезжает на АЗС, сколько выезжает. Они примерно знают свой средний расход, исходя из этого заказывают топливо с нефтебаз или заводов. Допустим, запасы есть на два дня, а ближайшая доставка будет через три дня. И чтобы один день просто не стоять, они вводят ограничения. Это была чисто логистическая ошибка Gasenergy. Если бы был дефицит, то это происходило бы на каждых заправках, – объяснил Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Вице-министр энергетики Асет Магауов добавил, что в Нур-Султане имеется запас бензина АИ-92, топлива хватит на 17 дней. Дополнительный объем в пути.

По Gasenergy мы отдельно разбирались. Они, к сожалению, пропустили процесс закупок и не закупили достаточное количество для Нур-Султана. Менеджменту Gasenergy об этом сказали, они связались с поставщиками и необходимый объем законтрактовали, им сейчас поставят. Это проблема их логистики.Асет Магауов

В начале июля в соцсети распространялась информация о том, что в Нур-Султане зафиксированы очереди на АЗС в связи с дефицитом бензина марки АИ-95, также якобы были установлены лимиты на продажу топлива, вводились талоны. Тогда в Минэнерго опровергли эту информацию.

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Акчулаков Болат МЭ РК Казахстан
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