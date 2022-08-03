Глава Минэнерго озвучил предварительное решение по газификации севера и востока Казахстана
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Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал о решении по газификации северных и восточных регионов страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Если мы хотим приступить к этой работе сегодня, то, соответственно, наиболее оптимальный вариант – это подача газа из России. Это экономически наиболее оптимальный вариант и устойчивый по снабжению самим газом. Министр энергетики РК Болат Акчулаков
По его словам, предварительные переговоры на уровне ведомств проведены, на сегодня идет отработка технических условий.
По объему: первый этап – порядка 4 млрд куб. м газа с возможностью увеличения примерно до 7, давайте даже округлим до 10 млрд куб. м, потому что, скорее всего, придется многие угольные станции, которые там расположены, переводить на газ, – сказал глава Минэнерго.
Министр отметил, что цена газа должна быть приемлемой для жителей регионов. На сегодня наиболее высокие цены на юге и в Нур-Султане. Учитывая, что это будет импортный газ, то цены будут примерно на уровне южных регионов и столицы. Но переговоры по стоимости еще предстоит провести.
По Туркменистану у нас переговоры были проведены, но это договоренности короткие по срокам. Поэтому для газификации севера и востока страны мы пока их не рассматриваем. Еще и по той причине, что у нас на той стороне нет газопровода. Поэтому сегодня легче будет тянуть трубу из России, а потом соединить с нашей энергосистемой. Но на это нужно время.Министр энергетики Казахстана
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