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Глава Минэнерго озвучил предварительное решение по газификации севера и востока Казахстана

топливо Фото: pxhere
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал о решении по газификации северных и восточных регионов страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Если мы хотим приступить к этой работе сегодня, то, соответственно, наиболее оптимальный вариант – это подача газа из России. Это экономически наиболее оптимальный вариант и устойчивый по снабжению самим газом. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

По его словам, предварительные переговоры на уровне ведомств проведены, на сегодня идет отработка технических условий.

По объему: первый этап – порядка 4 млрд куб. м газа с возможностью увеличения примерно до 7, давайте даже округлим до 10 млрд куб. м, потому что, скорее всего, придется многие угольные станции, которые там расположены, переводить на газ, – сказал глава Минэнерго.

Министр отметил, что цена газа должна быть приемлемой для жителей регионов. На сегодня наиболее высокие цены на юге и в Нур-Султане. Учитывая, что это будет импортный газ, то цены будут примерно на уровне южных регионов и столицы. Но переговоры по стоимости еще предстоит провести.

По Туркменистану у нас переговоры были проведены, но это договоренности короткие по срокам. Поэтому для газификации севера и востока страны мы пока их не рассматриваем. Еще и по той причине, что у нас на той стороне нет газопровода. Поэтому сегодня легче будет тянуть трубу из России, а потом соединить с нашей энергосистемой. Но на это нужно время.Министр энергетики Казахстана 

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