Завораживающее видео из космоса появилось в Сети
Фото: unsplash
Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев снял на видео Северное сияние, передает Zakon.kz.
Ролик, снятый с борта Международной космической станции, Олег Артемьев опубликовал в своем Telegram-канале.
Кажется, это видео можно смотреть вечно, согласны? (лучше со звуком), – обратился он к своим подписчикам.
Фолловеры космонавта были в восторге от видеоролика.
«Северное сияние!»
«Это очень красиво!»
«Невероятно красиво!»
«Завораживающее видео!»
«Фантастическое зрелище!»
«Прекраснейшее прекрасное!»
«Видео красивое! А музыка дополняет прекрасное!»
«Шикарное видео, особенно радует, что оно 60 кадров в секунду!»
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