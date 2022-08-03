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Завораживающее видео из космоса появилось в Сети

Северное сияние, космонавт, видео Фото: unsplash
Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев снял на видео Северное сияние, передает Zakon.kz.

Ролик, снятый с борта Международной космической станции, Олег Артемьев опубликовал в своем Telegram-канале.

Кажется, это видео можно смотреть вечно, согласны? (лучше со звуком), – обратился он к своим подписчикам.

Фолловеры космонавта были в восторге от видеоролика.

  • «Северное сияние!»

  • «Это очень красиво!»

  • «Невероятно красиво!»

  • «Завораживающее видео!»

  • «Фантастическое зрелище!»

  • «Прекраснейшее прекрасное!»

  • «Видео красивое! А музыка дополняет прекрасное!»

  • «Шикарное видео, особенно радует, что оно 60 кадров в секунду!»

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