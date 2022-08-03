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В копилке Казахстана по стендовой стрельбе собралось 11 медалей

Казахстан, чемпионат, трап Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала 11 медалей на чемпионате Азии в Алматы. Все они завоеваны в дисциплине «трап», передает Zakon.kz.

В личном зачете Сарсенкуль Рысбекова стала третьей. В соревнованиях среди юниоров Максим Бедарев поднялся на вторую ступень пьедестала. Анита Нурланова выиграла «золото». Наргиза Сарманова стала второй, а Анастасия Прилепина  — третьей. 

В командном зачете среди юниоров наши спортсменки стали чемпионками. В смешанном упражнении «трап/микс» Мария Дмитриенко и Викторя Хасянов отметились «серебром». У юниоров в этом виде программы Анастасия Прилепина и Богдан Конченко стали первыми, а дуэт Мария Мартинкевич/Никита Моисеев завоевали «серебро».

У женщин в командном зачете сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль. Юниоры в свою очередь стали первыми. 

В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов мира из 16 стран. Чемпионат продлится до 8 августа.

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