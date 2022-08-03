Имеет ли ИП право на получение соцвыплаты по уходу за ребенком

Женщина-Индивидуальный предприниматель уходит в отпуск по уходу за ребенком. Имеет ли она право на соцвыплату из ГФСС по уходу за ребенком до года, если ее магазин продолжает работать и выплачивает налоги. Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты ответили, что в Казахстане выстроена комплексная модель поддержки семей с детьми, которая включает систему государственных пособий, социальных выплат, мер по содействию занятости и льготы при налогообложении и другие меры социальной защиты на всех этапах жизни граждан.

Так, при рождении ребенка предусмотрено единовременное пособие, размер которого зависит от очередности рождения ребенка (на рождение первого, второго, третьего ребенка, на четвертого и более ребенка).

Кроме того, предусмотрена социальная поддержка по уходу за ребенком до одного года, которая оказывается, как работающим, так и неработающим женщинам.

Вместе с тем если женщина работала, и за нее поступали социальные отчисления, то ей полагаются социальные выплаты по беременности и родам из Государственного фонда социального страхования.

Во-первых, выплата по беременности и родам, размер которой зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев. Во-вторых, выплата по уходу за ребенком до 1 года в размере 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года. Минтруда

Помимо этого, государство субсидирует женщинам обязательные пенсионные взносы в размере 10% от среднемесячного дохода, учтенного при исчислении социальной выплаты.

Это делается для того, чтобы у женщины не прерывались пенсионные накопления в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

При выявлении факта перечисления работодателем 10% обязательных пенсионных взносов субсидирование приостанавливается.

Для того, чтобы получить выплаты необходимо обратиться по месту жительства с документом, удостоверяющим личность, заявлением и необходимыми документами по перечню в Государственную корпорацию по месту жительства.

Более подробную информацию по назначению социальных выплат можно получить в филиале Фонда по месту жительства или на сайте gfss.kz.