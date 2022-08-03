Мы смотрим в историю – Акчулаков о безопасности строительства АЭС в Казахстане

Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос возможности аварии на атомной станции в Казахстане. Республика рассматривает технологии четырех стран — Франции, Южной Кореи, Китая и России, передает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков отметил, что самый приоритетный вопрос при строительстве АЭС — это безопасность.

Представители СМИ при этом упомянули аварию на АЭС Фукусима-1 в Японии и Чернобыльской АЭС. Они задались вопросом, насколько возможно повторение таких сценариев в Казахстане.

В ответ министр сообщил, что кардинальное отличие Японии от Казахстана в том, что Казахстан находится глубоко на материке, а Япония — это островное государство, образовавшееся в ходе движения тектонических плит.

Япония – сейсмически опасный регион, так как страна сама по себе образовалась ввиду сейсмической активности подземных плит. Когда проектируются все японские станции, они проектируются с точки зрения максимально возможных сейсмических толчков для того, чтобы обеспечить безопасность. То, что произошло с Фукусимой: насколько я знаю и читал материалы, когда строили станцию, хотели заложить максимальный уровень подводных землетрясений, заложили определенную балльность. Но это вело к значительному удорожанию (строительных. – Прим. ред.) работ и длительности сроков строительства. Соответственно, где-то в какой-то момент было пренебрежение к таким (вопросам безопасности. – Прим. ред.) и случилось то, что случилось. Цунами пришло, к чему, наверное, не была готова станция, скорее всего. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

В Казахстане, заверил он, ситуация совершенно иная.

Мы хотим исключить даже такие случаи. Более того, технологии, которые есть в шорт-листе, они все учитывают постфукусиму, то есть учитывают вот это воздействие. Поэтому мы хотим сделать ее максимально безопасной, даже с учетом того, что по тектонике поселок Улкен, тот район, не такой, как район, где располагалась станция Фукусима. В принципе, большая часть материковых станций, в той же Франции и так далее, они все глубоко на материке находящиеся и наиболее безопасные с этой точки зрения. Болат Акчулаков

Между тем, по его словам, что было на Чернобыле – это совершенно другая история, и связана она была не с землетрясением, а с нарушением режима эксплуатации цикла станции и отключением системы безопасности.