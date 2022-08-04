Цифровая депозитная карта теперь доступна казахстанцам
Freedom Bank разработал первую казахстанскую карту с круглосуточным доступом к депозитным счетам в тенге, долларах, евро и рублях.
При выпуске карты открывается сразу 4 депозитных счета и 4 текущих. При этом нет необходимости тратить время на вход в приложение и переводы между счетами, так как проводятся они автоматически. Это значит, что расплачиваться за покупки можно сразу с депозита. Что касается пополнения депозита, то здесь все так же просто ‒ достаточно пополнить карту.
Таким образом, обладатель Deposit card получает максимальную выгоду:
кешбэк до 1,5% с каждой покупки, совершенной картой;
вознаграждение по депозиту: в тенге – до 13% ГЭСВ, долларах и рублях – до 1% ГЭСВ, евро – до 0,8% ГЭСВ. Максимальное вознаграждение начисляется раз в месяц на вклад с ежедневным совокупным остатком свыше 100 000 тенге.
Среди плюсов Deposit card также можно выделить возможность:
копить деньги в одной или нескольких валютах, а также в них расплачиваться;
снимать и переводить клиентам других банков РК до 500 000 тенге без комиссий;
получать ежемесячную капитализацию при расчете ставки ‒ учитывается общая сумма депозита по всем счетам.
Открыть карту и депозит можно онлайн и всего за несколько минут. Достаточно вбить ИИН и номер телефона. Выпуск и обслуживание ‒ бесплатные. Чтобы сразу начать ею пользоваться, привяжите цифровую карту к Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.
Напомним, Freedom Bank – data-driven банк, специализирующийся на предоставлении цифровых банковских продуктов и услуг. Так, банк запустил первую в мире цифровую ипотеку и цифровой автокредит, оформить которые можно онлайн, без сбора документов и за сутки.
Лицензия АРРФР №1.1.260 от 09.02.202