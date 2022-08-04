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Цифровая депозитная карта теперь доступна казахстанцам

карта депозит банк Фото: Freedom Bank
«Живые» деньги в виде кешбэка и возможность без переводов использовать депозитные средства ‒ очевидные преимущества новой цифровой карты Deposit card. Но обо всем по порядку.

Freedom Bank разработал первую казахстанскую карту с круглосуточным доступом к депозитным счетам в тенге, долларах, евро и рублях.

При выпуске карты открывается сразу 4 депозитных счета и 4 текущих. При этом нет необходимости тратить время на вход в приложение и переводы между счетами, так как проводятся они автоматически. Это значит, что расплачиваться за покупки можно сразу с депозита. Что касается пополнения депозита, то здесь все так же просто ‒ достаточно пополнить карту.

Таким образом, обладатель Deposit card получает максимальную выгоду:

  • кешбэк до 1,5% с каждой покупки, совершенной картой;

  • вознаграждение по депозиту: в тенге – до 13% ГЭСВ, долларах и рублях – до 1% ГЭСВ, евро – до 0,8% ГЭСВ. Максимальное вознаграждение начисляется раз в месяц на вклад с ежедневным совокупным остатком свыше 100 000 тенге.

Среди плюсов Deposit card также можно выделить возможность:

  • копить деньги в одной или нескольких валютах, а также в них расплачиваться;

  • снимать и переводить клиентам других банков РК до 500 000 тенге без комиссий;

  • получать ежемесячную капитализацию при расчете ставки ‒ учитывается общая сумма депозита по всем счетам.

Открыть карту и депозит можно онлайн и всего за несколько минут. Достаточно вбить ИИН и номер телефона. Выпуск и обслуживание ‒ бесплатные. Чтобы сразу начать ею пользоваться, привяжите цифровую карту к Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

Напомним, Freedom Bank – data-driven банк, специализирующийся на предоставлении цифровых банковских продуктов и услуг. Так, банк запустил первую в мире цифровую ипотеку и цифровой автокредит, оформить которые можно онлайн, без сбора документов и за сутки.

Лицензия АРРФР №1.1.260 от 09.02.202

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