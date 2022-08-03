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Законодательство РК

Бизнес должен работать спокойно – Алихан Смаилов

правительство Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по внедрению регулирования «с чистого листа» в предпринимательской деятельности и автоматизации сфер государственного контроля, передает Zakon.kz.

Регулирование с «чистого листа» внедряется правительством в тесном взаимодействии с НПП «Атамекен» для снижения излишней административной нагрузки на бизнес и создания более комфортных условий ведения предпринимательской деятельности. В рамках этой работы на сегодня пересматривается весь массив регуляторных актов.

Участники совещания обсудили ход проведения анализа в области земельных отношений, сферах информации и связи, компьютерного программирования, деятельности трубопроводного транспорта, складирования и горнодобывающей промышленности.

правительство

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр отметил, что госорганам необходимо усилить координацию в проведении данной работы, и поручил включить в соответствующий План-график сферы, которые оказались незатронутыми анализом.

Это одна из основных реформ экономической политики Нового Казахстана и одно из основных направлений работы правительства. Требования к бизнесу должны быть понятные и четкие. Бизнес должен работать спокойно.Алихан Смаилов

Также участники совещания рассмотрели ход автоматизации системы государственного контроля.

Так, в настоящее время МЦРИАП проанализированы 57 видов деятельности на наличие отраслевых информсистем, разрабатывается график организационно-процедурных мероприятий по реинжинирингу сфер госконтроля.

правительство

Фото: primeminister.kz

Глава правительства подчеркнул, что благодаря автоматизации проверяющие должны начать приходить с проверками только к тем субъектам предпринимательства, которые допускают серьезные нарушения.

Сокращение необоснованных, ненужных, неактуальных требований к бизнесу имеет критически важное значение. Мы сейчас живем в новых реалиях, поэтому к моменту отмены моратория на проверки бизнеса система госконтроля и надзора должна быть справедливой и объективной, – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр отметил, что без автоматизации контроля ни о какой эффективности не может быть и речи.

Достижение данной цели напрямую зависит от госорганов – по каждому курируемому сектору, от каждого министра, каждого вице-министра. Эту работу нужно сделать добросовестно, чтобы общество почувствовало изменения. В ином случае я буду ставить кадровый вопрос ребром, – заключил Алихан Смаилов.

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