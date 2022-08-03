Александр Винокуров пригласил двух велогонщиков в команду

Велокоманда Astana Qazaqstan Team объявила о приглашении двух велогонщиков в качестве стажеров до конца сезона, передает Zakon.kz.

Один из них – казахстанский спортсмен Игорь Чжан. 22-летний гонщик является действующим чемпионом Азии в групповой гонке. Он завоевал этот титул в марте текущего года в Душанбе (Таджикистан). Также в этом сезоне Чжан выиграл однодневную гонку «Гран-при Вело Алания» (1.2) в Турции и был вторым в индивидуальной гонке на чемпионате Казахстана.

Мы уже несколько лет следим за Игорем Чжаном, и в последние два сезона гонщик демонстрирует хороший прогресс и стабильность в гонках. Поэтому пришел момент предоставить ему шанс попробовать себя в Мировом туре и посмотреть на него в составе команды Astana Qazaqstan Team на нескольких гонках во второй половине сезона. Александр Винокуров

Другой молодой гонщик – Глеб Сырица – также присоединится к Astana Qazaqstan Team в качестве стажера.

В этом сезоне 22-летний гонщик одержал ряд побед в гонках национального календаря Испании. Среди них – «Сиркуито дель Гуадиана» и «Трофео Гуэррита». В 2021 году Сырица выиграл итальянскую однодневную гонку «Сиркуито дель Порто – Трофео Арведи» (1.2).

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