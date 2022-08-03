Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Александр Винокуров пригласил двух велогонщиков в команду

велогонка Фото: olympic.kz
Велокоманда Astana Qazaqstan Team объявила о приглашении двух велогонщиков в качестве стажеров до конца сезона, передает Zakon.kz.

Один из них – казахстанский спортсмен Игорь Чжан. 22-летний гонщик является действующим чемпионом Азии в групповой гонке. Он завоевал этот титул в марте текущего года в Душанбе (Таджикистан). Также в этом сезоне Чжан выиграл однодневную гонку «Гран-при Вело Алания» (1.2) в Турции и был вторым в индивидуальной гонке на чемпионате Казахстана.

Мы уже несколько лет следим за Игорем Чжаном, и в последние два сезона гонщик демонстрирует хороший прогресс и стабильность в гонках. Поэтому пришел момент предоставить ему шанс попробовать себя в Мировом туре и посмотреть на него в составе команды Astana Qazaqstan Team на нескольких гонках во второй половине сезона.Александр Винокуров

Другой молодой гонщик – Глеб Сырица – также присоединится к Astana Qazaqstan Team в качестве стажера.

В этом сезоне 22-летний гонщик одержал ряд побед в гонках национального календаря Испании. Среди них – «Сиркуито дель Гуадиана» и «Трофео Гуэррита». В 2021 году Сырица выиграл итальянскую однодневную гонку «Сиркуито дель Порто – Трофео Арведи» (1.2).

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

ЧМ-2030 по футболу может пройти сразу в четырех странах

В копилке Казахстана по стендовой стрельбе 11 медалей

Казахстан вошел в Топ-30 развитых стран мира по спорту

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Алматы изъятие госнужды земли
Для каких госнужд изымается земля в историческом центре Алматы
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
армия стратегия Казахстан
Служба в резерве и свое оружие: какие цели поставил Казахстан в военной сфере
Алматы дороги велогонка перекрытие
Часть дорог в Алматы будет перекрыта 7 августа
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков
Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков
торги на бирже
Доллар подешевел на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления