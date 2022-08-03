Эксперты предупредили о возможной волне постковидной деменции

Ученые Чикагского университета провели исследование и выяснили, что около 15 млн человек, испытавших проблемы с обонянием после выздоровления от COVID-19, в будущем могут страдать от деменции, передает Zakon.kz.

Согласно данным журнала Journal of Neurophysiology, обонятельный эпителий, расположенный в верхней части носа, находится недалеко от того места, где обонятельный нерв входит в обонятельную луковицу в мозге, несет высокую вирусную нагрузку у людей, инфицированных коронавирусом.

Отмечается, что обонятельная луковица отправляет сенсорную информацию в другие области мозга для обработки запаха. Эти области связаны с обучением, памятью и эмоциями.

Как уточняется, из-за близости обонятельного эпителия к луковице COVID-19 может повлиять на когнитивные функции мозга даже после выздоровления. Исследования на животных показали, что повреждение луковицы приводит к беспокойству и состоянию, похожему на депрессию.

Предыдущие пандемии также подтверждают теорию о том, что «вирусное вторжение в центральную нервную систему может быть триггером для нейродегенерации, – объяснила одна из авторов работы Лесли Кей.

Сообщается, что пандемия испанского гриппа 1918 года привела к волне развития болезни Паркинсона.