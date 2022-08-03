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Гроза и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов

Погода Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана на 4 августа. Об этом сообщило РГП «Казгидромет», передает Zakon.kz.

4 августа на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза и шквал.

В Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют сильную жару – 35 градусов тепла.

На севере и востоке Кызылординской области возможны гроза, шквал. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде – чрезвычайная пожароопасность.

В центре и на юге Улытауской области ожидается гроза.

В Жезказгане утром и днем – гроза.

В центре, на юге и востоке Карагандинской области синоптики прогнозируют грозу.

В Караганде временами гроза.

В горных районах Жетысуской области ожидаются сильный дождь, гроза.

В Талдыкоргане вероятна гроза.

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