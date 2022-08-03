2,5 тонны в час продукции производит новый комбикормовый завод в Акмолинской области

Развитие комбикормовой отрасли – непосредственный компонент увеличения объемов производства сельского хозяйства. В одном из сельхозпредприятий Есильского района открыт новый комбикормовый завод, передает Zakon.kz.

Основное направление деятельности товарищества «Рау Агро» – растениеводство и животноводство. Угодья засеиваются масличными и зерновыми культурами. Численность поголовья составляет более 400 голов. Поэтому и возникла необходимость в обеспечении кормами, качественными и низкими по себестоимости.

В частых поездках по региону видел упитанность поголовья на комбикормах. Я решил тоже заняться этим. Начал подготовку к реализации проекта в 2019 году. В 2020 году получил разрешение на строительство. Хозяйство у меня находится в селе Калачи, но строительство сушилки, механического тока и завода решил начать в Есиле. В прошлом году ввели в эксплуатацию, а вот в нынешнем году начали выпускать первую продукцию, – рассказал о проекте директор товарищества «Рау Агро» Кайрат Алибеков.

Фото: УВП Акмолинской области

Мощность нового комбикормового завода составляет 2,5 тонны в час. Здесь производят полный рацион комбикормов для всех видов поголовья. Сырье для производства доставляется с полей сельхозпредприятия, что значительно отражается на себестоимости готовой продукции. А оборудование полностью импортное, из Германии и России, приобретение которого было проинвестировано на сумму более 370 млн тенге.

Главный ориентир производства – это собственное поголовье и подворье населения. Сейчас производим комбикорма в рассыпном виде и в мешках. В дальнейшем думаем перейти на гранулированное производство. Чтобы уменьшить себестоимость комбикормов, планируем применить и поливное земледелие, так как рядом с полями находится река Есиль, – поделился Кайрат Алибеков.

Фото: УВП Акмолинской области

Данный проект не имеет аналогов в Есильском районе. Все процессы на заводе автоматизированы, поэтому в работе задействовано всего семь человек. Продукция нового комбикормового завода, несмотря на малые объемы производства, уже пользуется популярностью среди населения Акмолинской и Костанайской областей.