Испанцев подозревают в браконьерской охоте на сибирских горных козлов в области Жетісу

Фото: Пресс-служба комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

В ходе рейда госинспекторов Жонгар-Алатауского национального парка на территории Токтинского государственного природного заказника была остановлена автомашина марки Toyota Land Cruiser Prado. В авто находились казахстанец и двое граждан Испании, передает Zakon.kz.

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