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Испанцев подозревают в браконьерской охоте на сибирских горных козлов в области Жетісу

изъятие Фото: Пресс-служба комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
В ходе рейда госинспекторов Жонгар-Алатауского национального парка на территории Токтинского государственного природного заказника была остановлена автомашина марки Toyota Land Cruiser Prado. В авто находились казахстанец и двое граждан Испании, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 2 августа около 19:30.

При осмотре автомашины в багажнике обнаружены две головы сибирского горного козла, шкура и мясо весом 60-62 кг, оружие, принадлежащее двум иностранным гражданам, марки Mannlicher и Блейзер. Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК

Вещественные доказательства изъяты и переданы в отдел полиции Алакольского района.

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