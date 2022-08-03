Испанцев подозревают в браконьерской охоте на сибирских горных козлов в области Жетісу
Фото: Пресс-служба комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
В ходе рейда госинспекторов Жонгар-Алатауского национального парка на территории Токтинского государственного природного заказника была остановлена автомашина марки Toyota Land Cruiser Prado. В авто находились казахстанец и двое граждан Испании, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел 2 августа около 19:30.
При осмотре автомашины в багажнике обнаружены две головы сибирского горного козла, шкура и мясо весом 60-62 кг, оружие, принадлежащее двум иностранным гражданам, марки Mannlicher и Блейзер. Пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
Вещественные доказательства изъяты и переданы в отдел полиции Алакольского района.
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