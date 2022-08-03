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Юниорская сборная Казахстана по теннису вошла в восьмерку сильнейших команд мира

Спортсмены Фото: Федерация тенниса Казахстана
Продолжается первенство мира среди игроков до 14 лет в чешском городе Простеев. В заключительном третьем матче групповой стадии казахстанцы одолели действующих чемпионов мира – сборную Италии, передает Zakon.kz.

Нашему соотечественнику, триумфатору вчерашнего игрового дня Даниэлю Тазабекову в соперники достался Сальваторе Тартальоне. Как сообщает Федерация тенниса Казахстана, первый сет Даниэль выиграл всухую. Во второй партии завязалась борьба, в пятом гейме казахстанцу удалось сделать брейк и довести матч до победы – 6:0, 6:3.

В поединке Зангара Нурланулы и Антонио Марильяно первый сет остался за итальянцем – 6:4. Во второй партии Марильяно вел 3:1, но казахстанец не только сравнял счет, но и вырвал победу – 6:4. Переломный момент решающего третьего сета наступил в восьмом гейме. Со второй попытки Зангар взял подачу соперника и вышел вперед со счетом 5:3, а уже в следующем гейме поставил точку и в сете, и в матче – 4:6, 6:4, 6:3.

Сборная Казахстана впервые в своей истории вышла в четвертьфинал юношеского чемпионата мира. После игры команду по видеосвязи поздравил президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.

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