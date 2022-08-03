Новые ветряные электростанции появятся в Ерейментау

В Акмолинской области реализуются проекты по строительству ветряных электростанций. Компанией ТОО «Ereimentau Wind Power» ведутся работы по строительству ветровой электростанции на 50 МВт, передает Zakon.kz.

Концепция проекта предусматривает строительство 15 ветровых турбин мощностью по 3,5 МВт, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. В регионе ведется работа по двум проектам, компанией ТОО «Производственная фирма «Электросетьстрой» ведутся работы по строительству ветровой электростанции на 20 МВт, – сообщил руководитель управления Данияр Куанышбаев.

По информации ведомства Управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области, в Ерейментауском районе в 2020-2021 годах в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» проведена реконструкция котельной №5 и магистральных сетей теплоснабжения в городе Ерейментау, мощность котельной была увеличена с 20 Гкал до 30 Гкал за счет подключения третьего котла мощностью 10 Гкал. Также в городе проводится работа по улучшению качества водоснабжения.

Обеспеченность централизованным водоснабжением населения Ерейментау составляет 99,4%. Сети водоснабжения составляют 328,9 км. Протяженность канализационных сетей – 33,1 км. На сегодняшний день проводится реконструкция системы водоснабжения в городе Ерейментау с переподключением к магистральным сетям общей стоимостью 449,6 млн тенге, предусмотрена реконструкция 11,3 км водопроводных сетей, – подытожил руководитель Управления энергетики и ЖКХ Данияр Куанышбаевич.

К слову, в Акмолинской области имеется 12 ветровых электростанций и одна солнечная электростанция. Восемь из проектов уже реализованы и действуют. За 2021 год за счет энергии возобновляемых источников выработано порядка 724,87 млн кВтч, или 48% от общей выработанной энергии по Акмолинской области. На данный момент реализуются еще пять новых проектов на 309,15 МВт. По прогнозам Управления энергетики и ЖКХ, с учетом действующих и вновь вводимых возобновляемых источников энергии объем выработанной «зеленой» энергии по Акмолинской области к 2030 году увеличится до 66%.