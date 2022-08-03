Новые ветряные электростанции появятся в Ерейментау
Концепция проекта предусматривает строительство 15 ветровых турбин мощностью по 3,5 МВт, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. В регионе ведется работа по двум проектам, компанией ТОО «Производственная фирма «Электросетьстрой» ведутся работы по строительству ветровой электростанции на 20 МВт, – сообщил руководитель управления Данияр Куанышбаев.
По информации ведомства Управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области, в Ерейментауском районе в 2020-2021 годах в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» проведена реконструкция котельной №5 и магистральных сетей теплоснабжения в городе Ерейментау, мощность котельной была увеличена с 20 Гкал до 30 Гкал за счет подключения третьего котла мощностью 10 Гкал. Также в городе проводится работа по улучшению качества водоснабжения.
Обеспеченность централизованным водоснабжением населения Ерейментау составляет 99,4%. Сети водоснабжения составляют 328,9 км. Протяженность канализационных сетей – 33,1 км. На сегодняшний день проводится реконструкция системы водоснабжения в городе Ерейментау с переподключением к магистральным сетям общей стоимостью 449,6 млн тенге, предусмотрена реконструкция 11,3 км водопроводных сетей, – подытожил руководитель Управления энергетики и ЖКХ Данияр Куанышбаевич.
К слову, в Акмолинской области имеется 12 ветровых электростанций и одна солнечная электростанция. Восемь из проектов уже реализованы и действуют. За 2021 год за счет энергии возобновляемых источников выработано порядка 724,87 млн кВтч, или 48% от общей выработанной энергии по Акмолинской области. На данный момент реализуются еще пять новых проектов на 309,15 МВт. По прогнозам Управления энергетики и ЖКХ, с учетом действующих и вновь вводимых возобновляемых источников энергии объем выработанной «зеленой» энергии по Акмолинской области к 2030 году увеличится до 66%.