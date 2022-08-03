Кривую разметку в Костанае обсуждает Казнет
Фото: скриншот
На улице Дзержинского в городе Костанае была замечена кривая и прерывистая дорожная разметка, передает Zakon.kz.
Фотографии распространились в Сети и вызвали возмущение пользователей.
На критику ответили в городском акимате.
По информации отдела ЖКХ, подрядная организация, выполняющая разметку дорожного покрытия на улицах города Костаная, не производила работы по нанесению разметки по улице Дзержинского. Пресс-служба акимата Костаная
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