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Кривую разметку в Костанае обсуждает Казнет

улица Фото: скриншот
На улице Дзержинского в городе Костанае была замечена кривая и прерывистая дорожная разметка, передает Zakon.kz.

Фотографии распространились в Сети и вызвали возмущение пользователей.

На критику ответили в городском акимате.

По информации отдела ЖКХ, подрядная организация, выполняющая разметку дорожного покрытия на улицах города Костаная, не производила работы по нанесению разметки по улице Дзержинского. Пресс-служба акимата Костаная

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