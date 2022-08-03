Тело убитого мужчины найдено в подъезде в Экибастузе

О трагедии 2 августа сообщили жители дома по улице Королева. Погибший оказался 41-летним горожанином, передает Zakon.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полицейскими установлен и задержан 57-летний мужчина. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как установлено, мужчины распивали спиртные напитки, возникла ссора. В ходе потасовки подозреваемый нанес пострадавшему ножевое ранение, от которого последний скончался на месте.

Подозреваемый водворен в ИВС города Экибастуза.

Проводится досудебное расследование по статье 99 УК Республики Казахстан, назначен ряд экспертиз.