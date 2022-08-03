Ситуация в Украине: Швейцария поддержала седьмой пакет санкций, Киев отзывает миротворцев из Косово

Зеленский поручил рассмотреть вопрос о легализации однополых браков. Так он ответил на петицию, созданную на президентском сайте, которую поддержали 30 тыс. человек.

Путин встретился с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером в Москве. Президент РФ рассказал, каких бумаг не хватает для поставки отремонтированной турбины для «Северного потока», и подтвердил, что «Северный поток-2» готов к эксплуатации.

Шредер после встречи с Путиным заявил, что зерновая сделка Украины и России может привести к прекращению огня.

Сценарии столкновения ядерных держав возвращены в повестку. Теперь Россия никогда не вернется к тем отношениям с США и Европой, которые были до начала военных действий в Украине — МИД РФ.

Депутат Госдумы РФ Мария Бутина в ходе спора с телеведущим Владимиром Соловьевым предложила сажать родителей, чьи дети будут использовать VPN и выступать против буквы Z.

Украина отзывает своих миротворцев из Косово, которые выполняли миссию в рамках Международных сил безопасности (KFOR). Там находились 40 военных.

Полиция Майами передаст Ирпеню 167 единиц огнестрельного оружия, которое выкупили у граждан США.

В iOS и Android появятся новые украинские эмодзи. Среди списка украинский борщ, трезубец, булава и фига.