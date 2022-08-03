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Ситуация в Украине: Швейцария поддержала седьмой пакет санкций, Киев отзывает миротворцев из Косово

Украина Фото: pixabay
Федеральный совет Швейцарии заявил о том, что страна поддерживает седьмой пакет санкций против России, который ранее был введен странами ЕС. Ограничения вступают в силу 3 августа, передает Zakon.kz.

  • Зеленский поручил рассмотреть вопрос о легализации однополых браков. Так он ответил на петицию, созданную на президентском сайте, которую поддержали 30 тыс. человек.

  • Путин встретился с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером в Москве. Президент РФ рассказал, каких бумаг не хватает для поставки отремонтированной турбины для «Северного потока», и подтвердил, что «Северный поток-2» готов к эксплуатации.

  • Шредер после встречи с Путиным заявил, что зерновая сделка Украины и России может привести к прекращению огня.

  • Сценарии столкновения ядерных держав возвращены в повестку. Теперь Россия никогда не вернется к тем отношениям с США и Европой, которые были до начала военных действий в Украине — МИД РФ.

  • Депутат Госдумы РФ Мария Бутина в ходе спора с телеведущим Владимиром Соловьевым предложила сажать родителей, чьи дети будут использовать VPN и выступать против буквы Z.

  • Украина отзывает своих миротворцев из Косово, которые выполняли миссию в рамках Международных сил безопасности (KFOR). Там находились 40 военных.

  • Полиция Майами передаст Ирпеню 167 единиц огнестрельного оружия, которое выкупили у граждан США.

  • В iOS и Android появятся новые украинские эмодзи. Среди списка украинский борщ, трезубец, булава и фига.

  • Петиция о снятии запрета на выезд мужчин 18-60 лет за пределы Украины набрала необходимые 25 тыс. голосов за 37 дней. Теперь ее должен рассмотреть Зеленский.

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Россия Ситуация в Украине Косово Швейцария
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