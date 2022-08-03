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Законодательство РК

В пытках и побоях подозревают сотрудников СИЗО в Уральске

камера Фото: Zakon.kz
В пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области рассказали о том, что сотрудники учреждения РУ-170/1 ДУИС по региону в целях наказания за конфликт нанесли телесные повреждения ряду осужденных и арестованных. Инциденты были зафиксированы в марте 2021 года, передает Zakon.kz.
Данные действия противоречат нормам ратифицированных Казахстаном международных договоров в области защиты прав человека. Следствием собраны достаточные данные, дающие основания полагать о совершенном уголовном правонарушении, – цитирует портал «Мой город» представителя прокуроры.

Подозреваемым предъявлено обвинение по статье 146 УК РК «Пытки».

Уголовное дело рассматривается в Уральском городском суде. В отношении двоих подсудимых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении остальных – обязательство о явке.

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