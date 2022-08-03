В пытках и побоях подозревают сотрудников СИЗО в Уральске

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области рассказали о том, что сотрудники учреждения РУ-170/1 ДУИС по региону в целях наказания за конфликт нанесли телесные повреждения ряду осужденных и арестованных. Инциденты были зафиксированы в марте 2021 года, передает Zakon.kz.

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