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Раненого коршуна взяли на реабилитацию в Павлодарской области

птица Фото: Аждара Жусупова
Истощенную птицу заметил житель поселка Ленинский. Мужчина решил отвезти ее лесникам, передает Zakon.kz.

По словам руководителя учреждения по охране лесов и животного мира Аждара Жусупова, мужчина буквально спас черного коршуна.

У птицы немного поврежден клюв, и у него истощение. Пока поместили на лыжной базе в селе Павлодарское. Далее время покажет, – цитирует Pavlodarnews.kz Жусупова.

Если хищник пойдет на поправку, лесники планируют выпустить его на волю.

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