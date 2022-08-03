Раненого коршуна взяли на реабилитацию в Павлодарской области
Фото: Аждара Жусупова
Истощенную птицу заметил житель поселка Ленинский. Мужчина решил отвезти ее лесникам, передает Zakon.kz.
По словам руководителя учреждения по охране лесов и животного мира Аждара Жусупова, мужчина буквально спас черного коршуна.
У птицы немного поврежден клюв, и у него истощение. Пока поместили на лыжной базе в селе Павлодарское. Далее время покажет, – цитирует Pavlodarnews.kz Жусупова.
Если хищник пойдет на поправку, лесники планируют выпустить его на волю.
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