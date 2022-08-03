Прокачку нефти из Казахстана в Россию сократил КТК-Р

Пресс-служба «Каспийского трубопроводного консорциума-Р» (КТК-Р) сообщила о сокращении прокачки нефти по трубопроводу Тенгиз – Новороссийск, передает Zakon.kz.

Как пишет РБК, причиной сокращения объема подачи сырья на российскую территорию стал ремонт на трубопроводе и остановку производства нефти на месторождении Кашаган.

Указанные факторы повлекли значительное снижение общего объема перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск, – сказали в пресс-службе предприятия.

Как уточняется, крупнейшими партнерами КТК выступают «Транснефть», которой принадлежит 24% акций компании, и казахский «КазМунайГаз», владеющий 19% ценных бумаг.

Длина трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1511 км. По нему поставляют более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.

В начале июля Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность КТК (компания с участием России и Казахстана) из-за экологических нарушений.

Позже в Миниэнерго РК заверили, что работа продолжается в штатном режиме и данный вопрос решен.