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Джо Байден получил очередной положительный результат теста на коронавуирус

президент США Фото: Instagram/joebiden
О результате ПЦР-теста сообщил лечащий врач президента США Кевин О'Коннор, передает Zakon,kz.

Кроме того, сообщается, что Байден все еще время от времени кашляет, но реже чем вчера.

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У президента Соединенных штатов нет жара, а пульс, давление, частота дыхания и насыщение крови кислородом остаются в нормальном состоянии.

Учитывая положительную динамику восстановления Байдена, о которой сообщалось в субботу, мы продолжили ежедневный мониторинг состояния здоровья президента. Сегодня утром его анализ на антиген SARS-CoV-2 остался положительным, – говорится в заявлении О'Коннора на сайте Белого дома.

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