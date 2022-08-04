Оптимальный возраст для начала подготовки ребенка к школе назвала эксперт

Психолог Анастасия Екушевская считает, что подготовительными занятиями с детьми стоит заниматься с пяти лет, передает Zakon.kz.

Дошкольник уже имеет определенный интеллектуальный запас и уже с ним можно работать по его систематизации и анализ, – рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог.

Кроме того, по ее мнению, стоит уделить внимание трем аспектам зрелости: интеллектуальному, эмоциональному и социальному. То есть ребенок к пяти годам должен уметь обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять признаки, делать выводы и управлять своими эмоциями.

Социальная готовность связана с умением общаться и наличием потребности в общении. Также сюда относят понимание и принятие роли ученика, навык слушания учителя, соблюдения правил, принятых в коллективе, – резюмировала специалист.