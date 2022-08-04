Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Оптимальный возраст для начала подготовки ребенка к школе назвала эксперт

занятие Фото: primeminister.kz
Психолог Анастасия Екушевская считает, что подготовительными занятиями с детьми стоит заниматься с пяти лет, передает Zakon.kz.
Дошкольник уже имеет определенный интеллектуальный запас и уже с ним можно работать по его систематизации и анализ, – рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог.

Кроме того, по ее мнению, стоит уделить внимание трем аспектам зрелости: интеллектуальному, эмоциональному и социальному. То есть ребенок к пяти годам должен уметь обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять признаки, делать выводы и управлять своими эмоциями.

Социальная готовность связана с умением общаться и наличием потребности в общении. Также сюда относят понимание и принятие роли ученика, навык слушания учителя, соблюдения правил, принятых в коллективе, – резюмировала специалист.

Читайте также

Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков

Приметы на 2 августа: «Вот тебе, Илья, борода»

Названа «хорошая формула», чтобы обезопасить себя от COVID-19

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Алматы изъятие госнужды земли
Для каких госнужд изымается земля в историческом центре Алматы
армия стратегия Казахстан
Служба в резерве и свое оружие: какие цели поставил Казахстан в военной сфере
Алматы дороги велогонка перекрытие
Часть дорог в Алматы будет перекрыта 7 августа
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков
Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления