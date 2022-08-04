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Обломки космического корабля упали на территорию Австралии

разработка Фото: pixabay
Элементы негерметичного отсека космического корабля SpaceX Crew Dragon упали в штате Новый Южный Уэльс, передает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, на месте падения эксперты нашли три фрагмента корабля. После их изучения специалисты пришли к выводу, что этот запущенный в ноябре 2020 года Crew Dragon.

По данным Австралийского космического агентства, обнаруженный космический мусор является собственностью США. Местный астрофизик, изучивший обломки на месте падения, считает, что компания SpaceX должна самостоятельно очистить территорию от упавших фрагментов.

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