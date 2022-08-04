Рыбакина опустилась в рейтинге WTA после проигрышей в США

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела два поражения подряд на турнире в Сан-Хосе, США. Спортсменке не повезло в одиночном и парном разряде турнира, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потеряла несколько позиций в рейтинге WTA после неудачного выступления на турнире в Сан-Хосе (США), сообщает Prosports.kz.

Перед началом турнира Рыбакина была 23-й, однако сейчас уже занимает 27-е место.

На старте турнира в Сан-Хосе Елена проиграла в трех сетах россиянке Дарье Касаткиной – 6:1, 2:6, 0:6.

В 1/8 финала Елена Рыбакина в дуэте с россиянкой Аминой Аншбой встречались с американкой Дезире Кравчик и нидерландкой Деми Схюрс и проиграли им в двух сетах — 2:6, 2:6.

Для Елены Рыбакиной это был первый турнир после ее успешного выступления на «Уимблдоне».

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