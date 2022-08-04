Дети с проблемами слуха остались без новых аппаратов в Таразе

В Таразе родители детей с проблемами слуха сегодня пришли ругаться с чиновниками. Они уже год не могут добиться положенной государственной помощи, сообщает Zakon.kz.

Речь идет не о деньгах, а о специальных дорогостоящих передатчиках для кохлеарных имплантатов, без которых ребята совсем ничего не слышат. У многих замены аппарата не было по семь лет, и устройства теперь стали фактически бесполезны, сообщает КТК.

Диагноз «глухота» маленькой Инжу поставили, когда ей был год. Провели операцию, установили кохлеарный имплантат и выдали специальный аппарат. Он помогает вживленному чипу передавать звуковой сигнал извне в уши девочки. Но сейчас малышке уже семь, как и устройству. И за это время оно не раз выходило из строя.

Сейчас многие звуки и буквы теряются: она не слышит. Аппарат уже изношен, у него пять лет гарантии всего. Многое передает неправильно, особенно теряются окончания слов. Год назад сломался процессор, и нам самим пришлось купить б/у. Самый маленький стоит 200 тысяч тенге. А весь аппарат новый стоит больше 6 миллионов. жительница Тараза Айтолкын Карашолакова

Некоторые дети, многие из них школьники, оказалось, и вовсе сейчас ходят без передатчиков. Нет денет что-то менять. Хотя обеспечить их новыми аппаратами должны были еще в прошлом году. Вроде и требуется немного – всего-то 37 устройств, но у чиновников что-то пошло не так.

Должны были в прошлом году выдать. Потом обещали, что в этом. В итоге сказали, в конце мая мы получим аппарат. Мы всё ждали и соглашались. После нам сказали, что руководство в отпуске. Потом специалист говорила, что они отправили заявку, но была ошибка и им вернули документы назад. Мы тогда уже стали ругаться, пригрозили, что будем жаловаться, а нас отправили, сказали: «Да хоть президенту». жительница Жуалынского района Жансая Жаманкараева

И только сегодня во время скандала выяснилось, что у чиновников попросту не было вариантов: на лот по приобретению аппаратов не откликнулся ни один предприниматель.

Вся процедура должна была проходить на портале социальных услуг. Но там должны были быть зарегистрированы поставщики. В связи с тем, что поставщики не регистрировались, которые оказывают эту услугу, потому что это дорогостоящая услуга и цены нестабильные, поэтому в том году эта услуга не была оказана. И теперь уже через госзакупки мы проводим эту услугу. главный специалист отдела бюджетного планирования и бухучета управления координации занятости и соцпрограмм Светлана Пак

По словам специалистов, на 37 аппаратов власти уже выделили порядка 190 миллионов тенге. Сейчас ждут только завершения торгов и определения поставщика. Но люди боятся, что их снова не услышат и опять обманут.