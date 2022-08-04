Шымкентцы потратили госгранты на кредиты и свадьбы
Фото: Zakon.kz/Михаил Ионов
Чиновники попросили население ответственно относиться к вопросу госгрантов, поскольку эти деньги находятся под контролем, сообщает Zakon.kz.
На погашение кредитов и проведение свадеб потратили госгранты жители Шымкента. Бюджетные средства им выделили на открытие бизнеса, сообщает телеканал «Астана».
Однако у предприимчивых граждан нашлись дела «поважнее». В махинациях были замечены 28 человек. Деньги в казну они вернули.
Сумма выделяется немалая. Она выдается исключительно на открытие бизнеса и создание новых рабочих мест. Руководитель Управления занятости и соцзащиты населения Шымкента Балмаржан Нарбекова
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