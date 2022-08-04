Шымкентцы потратили госгранты на кредиты и свадьбы

Чиновники попросили население ответственно относиться к вопросу госгрантов, поскольку эти деньги находятся под контролем, сообщает Zakon.kz.

На погашение кредитов и проведение свадеб потратили госгранты жители Шымкента. Бюджетные средства им выделили на открытие бизнеса, сообщает телеканал «‎Астана».

Однако у предприимчивых граждан нашлись дела «‎поважнее». В махинациях были замечены 28 человек. Деньги в казну они вернули.

Сумма выделяется немалая. Она выдается исключительно на открытие бизнеса и создание новых рабочих мест. Руководитель Управления занятости и соцзащиты населения Шымкента Балмаржан Нарбекова