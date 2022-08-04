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Жителей Карагандинской области приобщают к спорту

спорт область развитие Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Караганде запустили проект «Спорт в каждый двор». Бесплатно занимаются спортом рядом с домом более тысячи карагандинцев. Определены 22 площадки, в дальнейшем территорий будет больше, сообщается на сайте акимата Карагандинской области.
Такой проект в областном центре запущен впервые, – говорит заведующий сектором физкультуры и спорта города Караганды Берик Досымбеков. – Главная его задача – приобщить население к регулярным занятиям спортом и физкультурой, в том числе для эффективного использования городских спортивных площадок. Ограничений по возрасту и физподготовке нет. Для каждой категории разработана своя система тренировок. Это подвижные игры для детей, а людям преклонного возраста укреплять здоровье помогают растяжка и кардионагрузки.

зарядка

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Для удобства жителей занятия проходят до и после работы. Все они бесплатные. Приобретен спортивный инвентарь.

В утреннюю программу входят фитнес-зарядки и тренировки по ОФП, zumba для взрослых и детей, мастер-классы от специалистов и спортсменов. В Центральном парке и парке Победы проходят уроки скандинавской ходьбы. В вечернее время устраиваются спортивные турниры.

спорт

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Занятия проводят инструкторы со спортивным образованием и стажем работы. Радует, что к нашим жителям постепенно приходит осознание, что здоровый образ жизни – это не пространные призывы. Если человек здоров, он более эффективен и на работе, и в жизни в целом. Хочу отметить, что занятия будут проходить, пока позволит погода.Берик Досымбеков

А для жителей Темиртау работает социальная программа по оздоровлению нации AulaFit. Ее инициатором выступил олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев. Жители многоэтажек тоже могут бесплатно заниматься спортом у себя во дворе под руководством профессиональных тренеров. Дворовый фитнес рассчитан на детей и взрослых. Тренировки все лето проходят на шести спортивных площадках города.

спорт

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В Балхаше идею приобщения жителей к здоровому образу жизни поддержали местные студенты. Актилек Канатбек и Диас Балгабаев проводят бесплатные тренировки по стрит-воркауту для молодежи. Обучают азам и всевозможным трюкам друзья на площадке рядом с Дворцом культуры металлургов имени М. Хамзина.

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