Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали в Шымкенте

В Шымкенте осуждены граждане, выписывавшие фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали жители Шымкента. Данное нарушение выявили сотрудники Территориального департамента АФМ.

Приговором суда гр. Ажибаев М.А., Акынов А.О. и Акын А. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Им окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, лишением права занимать должности, связанные с выполнением финансовой деятельности, на 7 лет. Агентство по финансовому мониторингу

Кроме того, приговором суда имущество в виде автомобиля марки Toyota конфисковано в доход государства.