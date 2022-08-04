Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте осуждены граждане, выписывавшие фиктивные счета-фактуры на 1,5 миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.
Фиктивные счета-фактуры на 1,5 млрд тенге выписали жители Шымкента. Данное нарушение выявили сотрудники Территориального департамента АФМ.
Приговором суда гр. Ажибаев М.А., Акынов А.О. и Акын А. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Им окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года, лишением права занимать должности, связанные с выполнением финансовой деятельности, на 7 лет.Агентство по финансовому мониторингу
Кроме того, приговором суда имущество в виде автомобиля марки Toyota конфисковано в доход государства.
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