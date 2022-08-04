В ООН предложили меры по преодолению глобального энергетического кризиса

С начала года цены на сырую нефть выросли более чем на 30%, расходы на транспортировку – на 23%, стоимость продовольствия за последние два года поднялась на 50%. Рост цен сказывается прежде всего на самых уязвимых странах и беднейших слоях населения в любом государстве, передает Zakon.kz.

Мир находится на пороге масштабного энергетического кризиса, предупреждают эксперты ООН. Последние два года рынок энергоносителей был крайне нестабильным: во время пандемии спрос резко снизился, а с ним и предложение; позднее, когда снова возник спрос, выяснилось, что он превышает предложение.

Многие развивающиеся страны тонут в долгах, не имея доступа к финансированию, одновременно пытаясь восстановить свою экономику после пандемии COVID-19. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

После второго доклада, опубликованного в июне, цены на сырьевые товары несколько выправились. Стоимость нефти снизилась со 120 долларов за баррель до 93, а цены на пшеницу упали на 50% по сравнению с пиковыми значениями. И лишь газ продолжает дорожать.

На падение цен оказали влияние многие факторы. Прежде всего хотелось бы отметить Черноморскую инициативу по зерну, которая позволила снизить цены на 6% в день ее подписания. Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен

Рекомендации ООН

Предложения делятся на три группы:

краткосрочные

среднесрочные

долгосрочные

ООН предлагает сочетать чрезвычайные меры с долгосрочной стратегией. Так, высокие цены на нефть открывают возможность для перехода на возобновляемые источники энергии. В ООН предлагают действовать с прицелом на будущее вместо того, чтобы, например, повышать субсидии для нефтедобывающей и угольной промышленности.

Генеральный секретарь ООН остановился на четырех мерах, изложенных в докладе. В частности, он призвал энергетические компании не наживаться на кризисе.

Крупнейшие энергетические компании заработали только в первом квартале текущего года почти 100 млрд долларов. Я призываю правительства обложить эти доходы налогом, а вырученные средства потратить на поддержку самых уязвимых слоев населения. Антониу Гутерриш

Он также предложил сокращать потребление энергии, ускорить переход на возобновляемые источники и увеличить финансирование в сфере зеленых технологий.

Краткосрочные меры

В краткосрочном аспекте в ООН предлагают прежде всего сокращать потребление, особенно это касается богатых стран. Это значит снизить потребности в отоплении и охлаждении помещений, например, путем улучшения изоляции зданий.

Значительную нагрузку представляет собой транспорт, на который приходится почти 60% всех потребностей в энергоносителях. И тут есть методы, которые позволяют сравнительно безболезненно сократить потребление. Например, снижение уровня максимально допустимой скорости на десять километров в час позволяет сберечь ежедневно до 140 тысяч баррелей нефти.

Среди других мер – более дешевый общественный транспорт, пешеходные зоны в крупных городах по воскресеньям, работа из дома по меньшей мере три раза в неделю, электромобили, по возможности – сокращение числа командировок и использование железнодорожного транспорта вместо авиаперевозок.

Кроме того, правительствам рекомендуется поддерживать самые уязвимые слои населения, в том числе оказывать им финансовую и социальную помощь.

Среднесрочные меры

В среднесрочной перспективе эксперты настаивают на необходимости ускорить переход на возобновляемые источники энергии, чтобы добиться нулевых выбросов, а также расширить доступ к энергии. В частности, предлагается воспользоваться возникшим кризисом, чтобы увеличить производство «зеленых» технологий в развивающихся странах, в том числе с использованием местного сырья.

Кроме того, в этом разделе эксперты выражают беспокойство в связи с тем, что, например, установка солнечных батарей требует в некоторых странах особой лицензии, на получение которой уходит много времени. Они предлагают ослабить лицензионные требования при реализации таких проектов.

Долгосрочные меры

В долгосрочной перспективе необходимо вкладывать средства в выполнение Целей устойчивого развития и меры по борьбе с изменением климата.

Правительства должны тщательно продумать политику, которая позволит увеличить доступ к энергии и укрепить энергетическую безопасность в краткосрочном плане и при этом учитывать долгосрочные последствия таких действий, – говорится в докладе.

По мнению представителей ООН, у развитых стран есть немало поводов для того, чтобы инвестировать в возобновляемые источники энергии.