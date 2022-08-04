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О каких проблемах говорили жители Шымкента на приеме у акима

прием Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Аким Шымкента Мурат Айтенов провел очередной августовский единый прием граждан по личным вопросам. На прием обратилось более 250 граждан, из них около 170 непосредственно к главе города, остальные были рассмотрены на уровне управлений и районных акиматов.

В основном жители высказали пожелания по вопросам жилья, социальной сферы, инфраструктуры, незаконного строительства.

прием Шымкент обращения

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

На едином приеме во Дворце «Туркестан» наряду с Муратом Айтеновым просьбы и предложения жителей слушали заместители акима города, руководители управлений, представители прокуратуры, Департамента полиции и территориальных департаментов.Пресс-служба акимата города Шымкента

На встрече пояснили, что заявления на легализацию земельных участков и предоставление жилья разрешаются только в соответствии с законом, а квартиры из госфонда предоставляются по очереди в специальной электронной системе.

Шымкент прием

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Среди посетителей были и те, кто хотел бы открыть социальный магазин или инвестировать в строительство поликлиник и гостиниц, представил свои идеи в проект генерального плана, поделился задумками по развитию города.

прием жители

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Айтенов, выслушав обращения каждого, кто пришел на прием, поблагодарил активных жителей, неравнодушных к судьбе города. Ответственные лица получили ряд поручений.

прием Шымкент

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

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