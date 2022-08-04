О каких проблемах говорили жители Шымкента на приеме у акима
В основном жители высказали пожелания по вопросам жилья, социальной сферы, инфраструктуры, незаконного строительства.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
На едином приеме во Дворце «Туркестан» наряду с Муратом Айтеновым просьбы и предложения жителей слушали заместители акима города, руководители управлений, представители прокуратуры, Департамента полиции и территориальных департаментов.Пресс-служба акимата города Шымкента
На встрече пояснили, что заявления на легализацию земельных участков и предоставление жилья разрешаются только в соответствии с законом, а квартиры из госфонда предоставляются по очереди в специальной электронной системе.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Среди посетителей были и те, кто хотел бы открыть социальный магазин или инвестировать в строительство поликлиник и гостиниц, представил свои идеи в проект генерального плана, поделился задумками по развитию города.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Айтенов, выслушав обращения каждого, кто пришел на прием, поблагодарил активных жителей, неравнодушных к судьбе города. Ответственные лица получили ряд поручений.
Фото: пресс-служба акимата Шымкента