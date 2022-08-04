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Сабина Алтынбекова показала милую семейную фотографию

волейбол, семья, ценности Фото: instagram/altynbekova_20
Известная волейболистка и красавица Сабина Алтынбекова впервые за долгое время опубликовала фотографию с семьей в cторис Instagram, передает Zakon.kz.

На снимке запечатлены Сабина Алтынбекова с мужем Саятом Салманом и маленьким сыном.

Не так давно спортсменка рассказала о возвращении в волейбол. Она уже начала тренировки на площадке. При этом о подробностях пока не сообщается.

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