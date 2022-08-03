Общенациональный пул инвестиционных проектов насчитывает 797 проектов

В рамках исполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева в апреле текущего года был сформирован Общенациональный пул реализуемых инвестиционных проектов в Казахстане, сообщает пресс-служба Kazakh Invest.

Пул состоит из 797 проектов с участием инвесторов из более 30 стран мира на общую сумму порядка 30 трлн тенге, а также предполагает создание свыше 130 тысяч рабочих мест. В список вносятся инвестиционные проекты зарубежных и отечественных инвесторов в несырьевых секторах экономики, стоимость которых превышает 500 млн тенге.

Информация по всем проектам размещена на официальных сайтах АО «НК «Kazakh Invest», отраслевых центральных государственных и местных исполнительных органов. Обновление информации по проектам будет проводиться на ежеквартальной основе.

АО «НК «Kazakh Invest» в целях содействия устойчивому социально-экономическому развитию Республики Казахстан привлекает иностранные инвестиции в приоритетные секторы экономики и осуществляет комплексное сопровождение инвестиционных проектов. АО «НК «Kazakh Invest», обладая широкой сетью региональных и зарубежных представителей, оказывает полный спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна».